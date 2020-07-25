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Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко
Инфо24
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Боец смешанного стиля Магомед Исмаилов победил техническим нокаутом Александра Емельяненко в главном бою турнира АСА 107. Встреча прошла в пятницу в Сочи и завершилась в третьем раунде.В источнике
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