Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко

Боец смешанного стиля Магомед Исмаилов победил техническим нокаутом Александра Емельяненко в главном бою турнира АСА 107. Встреча прошла в пятницу в Сочи и завершилась в третьем раунде.