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Исмаилов предвидит, что победит Емельяненко нокаутом
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Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, каким ему видится исход поединка с соотечественником Александром Емельяненко на турнире ACA 107 в Сочи.В источнике
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Емельяненко против Исмаилова. Онлайн на «Матч ТВ»

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Кокорин посетил бой Емельяненко – Исмаилов на ACA 107

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