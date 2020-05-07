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Ла Лига поздравила Бундеслигу со скорым возобновлением сезона
Известия
  • Известия
  • Sportbox.RU
  • Газета.Ru
  • by.Tribuna.com
"Ла Лига хочет поздравить Бундеслигу с возобновлением турнира со второй половины мая", — сказано в сообщении англоязычного аккаунта Ла Лиги в Twitter.В источнике
Подробнее о событии
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Ла Лига поздравила Бундеслигу с возобновлением сезона

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Ла Лига поздравила Бундеслигу с возобновлением сезона

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Ла Лига поздравила Бундеслигу с возобновлением сезона

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