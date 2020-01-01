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Испанский портал Marca назвал Месси импотентом
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«Реал» одержал победу над «Барселоной» (2:0) в матче 26-го тура Примеры. Сегодня, 2 марта, испанская газета Marca отреагировала на это заголовком: «Импотенция Месси».В источнике
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Экс-игрок сборной Аргентины: «Месси выглядит как бывший футболист, ветеран»

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Испанский портал Marca назвал Месси импотентом

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