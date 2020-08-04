Икер Касильяс объявил о завершении карьеры
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы экс-вратарь сборной Испании по футболу Икер Касильяс принял решение завершить карьеру игрока. В мае прошлого года Касильяс, будучи игроком "Порту", перенес инфаркт миокарда, а в июле заявил, что войдет в руководящий состав португальского клуба.В источнике
С чего всё начиналось
Бывший вратарь мадридского «Реала» и «Порту» Икер Касильяс в своём «твиттере» объявил о решении завершить профессиональную карьеру футболиста в возрасте 39 лет.