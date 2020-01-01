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Marca выпустила статью, посвященную Аршавину
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Испанское издание Marca выпустило статью, посвященную экс-игроку сборной России Андрею Аршавину.В источнике
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Marca выпустила статью, посвященную Аршавину

Soccernews.ru 11:04
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«Алкоголь, стрип-клуб и лошадь»: в Испании восхитились игрой Аршавина и вспомнили все его приключения

Спорт день за днем 09:41
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«Алкоголь, стриптиз, полицейские, лошадь»: в Испании написали статью про Аршавина

Евро-футбол.ру 07:59
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