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Marca выпустила статью, посвященную Аршавину
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Испанское издание Marca выпустило статью, посвященную экс-игроку сборной России Андрею Аршавину.В источнике
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Marca посвятила статью Аршавину, фанаты прокомментировали: «Андрей - русский Месси»

Sport.ru 14:15
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«Аршавин — русский Месси». Испанские фанаты прокомментировали статью об Андрее

Чемпионат 13:52
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«Алкоголь, стрип-клуб и лошадь»: в Испании восхитились игрой Аршавина и вспомнили все его приключения

Спорт день за днем 09:41
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