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Исполком РФС на заседании 24 июля подведет итоги сезона РПЛ
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В пятницу, 24 июля, в формате видеоконференцсвязи пройдет очередное заседание Исполкома РФС.В источнике
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Исполком РФС на заседании 24 июля подведет итоги сезона РПЛ

Советский спорт 08:10
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Состав участников следующего чемпионата России назовут 24 июля

Спорт день за днем 07:09
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Исполком РФС на заседании 24 июля подведет итоги сезона РПЛ

Soccer.ru 07:07
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