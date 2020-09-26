Исполком РФС утвердил квоты для болельщиков гостей

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил квоты для болельщиков гостей, сообщает организация в Telegram. "В Российской премьер-лиге (РПЛ) клуб-гость имеет право на приобретение пяти процентов билетов от реализуемой на матч билетной программы", - говорится в сообщении.