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Исполком РФС утвердил квоты для болельщиков гостей
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Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил квоты для болельщиков гостей, сообщает организация в Telegram. "В Российской премьер-лиге (РПЛ) клуб-гость имеет право на приобретение пяти процентов билетов от реализуемой на матч билетной программы", - говорится в сообщении.В источнике
С чего всё начиналось
«В период действия настоящего регламента клуб-гость имеет право на приобретение входных билетов для своих болельщиков в количестве до 5% от реализуемой на матч билетной программы»,— говорится в сообщении на сайте РФС.
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