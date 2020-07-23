НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Ахмат» выступил за расширение РПЛ до 18 команд«Алания» выступит в ФНЛ в следующем сезонеРФС утвердил сроки летнего и зимнего трансферного окна в России«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы«Зенит» хотел провести матч за Суперкубок России в Санкт-ПетербургеГлавноеФутболисты «Зенита» разбили Кубок России во время празднованияАлександр Емельяненко хочет взять реванш у Магомеда ИсмаиловаТалалаев покинул пост главного тренера «Крыльев Советов»Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезонСмольников перешел из «Зенита» в «Краснодар»МонаВистаИсполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезонНДН.инфо424Piter.tv1:01Моя Москва.онлайн0:51Мой Брянск0:42Телеканал 360°0:17Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.В источнике Комментировать149Подробнее о событии Все об итогах прошедшего чемпионата России и важные детали стартующего совсем скоро. Лучшие тексты 24 июляМатч ТВ вчера в 14:50Новый сезон Российской Премьер-лиги начнется 8 августаМосква 24 вчера в 08:03Исполком РФС утвердил структуру календаря на сезон-2020/21. На зимний перерыв клубы РПЛ уйдут 17 декабряSport24.ru вчера в 06:38 рекламаЕщё по теме«Ахмат» выступил за расширение РПЛ до 18 команд«Алания» выступит в ФНЛ в следующем сезонеРФС утвердил сроки летнего и зимнего трансферного окна в России«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы«Зенит» хотел провести матч за Суперкубок России в Санкт-ПетербургеГлавноеФутболисты «Зенита» разбили Кубок России во время празднованияАлександр Емельяненко хочет взять реванш у Магомеда ИсмаиловаТалалаев покинул пост главного тренера «Крыльев Советов»Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезонСмольников перешел из «Зенита» в «Краснодар»Новости