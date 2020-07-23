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Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
НДН.инфо
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Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.В источнике
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