Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон

Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.