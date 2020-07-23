НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
МонаВистаМонаВиста
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
НДН.инфо
  • Piter.tv1:01
  • Моя Москва.онлайн0:51
  • Мой Брянск0:42
  • Телеканал 360°0:17
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.В источнике
143
Подробнее о событии
alt

Стал известен главный фаворит нового сезона РПЛ

Metaratings 11:38
alt

Утверждена структура календаря РПЛ на сезон 20/21

Sport.ru 07:00
alt

В РПЛ будут играть до 17 декабря, «Аланию» взяли в ФНЛ, «Урожай» переименован в «Кубань». Главные решения на исполкоме РФС

Матч ТВ 08:41
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости