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Исполком УЕФА утвердил новый формат розыгрыша еврокубков

Исполком УЕФА утвердил новый формат розыгрыша еврокубковых турниров, который будет действовать с сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба организации.
Чемпионат
Согласно сообщению, теперь в турнирах будут участвовать по 36 команд.
ТК Звезда
В Лиге чемпионов каждый клуб сыграет по восемь матчей против восьми различных соперников (по 4 игры дома и на выезде), после чего будет сформирована турнирная таблица.
РИА Новости
В таком же формате будут проводиться Лига Европы (по 8 матчей в группе) и Лига конференций (по 6 игр), в основных турнирах которых выступят по 36 команд.
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С чего всё началось
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во вторник утвердил изменения формата еврокубковых турниров с сезона-2024/25, сообщается
 на официальном сайте организации.

Подробнее о событии

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