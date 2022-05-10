ЧемпионатИсполком УЕФА утвердил новый формат розыгрыша еврокубковИсполком УЕФА утвердил новый формат розыгрыша еврокубковых турниров, который будет действовать с сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба организации.ЧемпионатСогласно сообщению, теперь в турнирах будут участвовать по 36 команд.ТК ЗвездаВ Лиге чемпионов каждый клуб сыграет по восемь матчей против восьми различных соперников (по 4 игры дома и на выезде), после чего будет сформирована турнирная таблица.РИА НовостиВ таком же формате будут проводиться Лига Европы (по 8 матчей в группе) и Лига конференций (по 6 игр), в основных турнирах которых выступят по 36 команд.LiveSport.ruЧитать далееСвернутьЧемпионатСпорт уик-эндLife.ruМосковский КомсомолецАргументы и ФактыLiveSport.ruБизнес ФМ Санкт-ПетербургMetaratingsМК-СпортСтадионNEWS.am SportLenta.ruСпортКПSoccer.ruПолитика СегодняBetassistПлеймейкерКомсомольская Правда - СпортБеларусь СегодняHaqqin.azГоробзор.руНВСПОРТ.руМИР СПОРТАChelseablues.ruСпорт-ЭкспрессПрофильРЕН ТВРИА НовостиLiveResult.RuVprognoze.ruС чего всё началось Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во вторник утвердил изменения формата еврокубковых турниров с сезона-2024/25, сообщается на официальном сайте организации.РИА Новости10 мая в 10:21Подробнее о событииНовый формат Лиги чемпионов: что изменится и как бы выглядела ЛЧ с новой формулой сейчас?Metaratingsвчера в 11:10Президент УЕФА рассказал о новом формате Лиги чемпионовSports.ruвчера в 06:42УЕФА подтвердил новый формат проведения еврокубков с сезона 2024/25Soccer.ru10 мая в 11:12Исполком УЕФА утвердил формат розыгрыша еврокубков по швейцарской системе с сезона-2024/25РИА Новости10 мая в 10:21Исполком УЕФА утвердил новый формат розыгрыша еврокубковЧемпионат10 мая в 10:20Исполком УЕФА утвердил изменение формата Лиги чемпионовМатч ТВ10 мая в 10:13УЕФА объявил об изменениях в формате еврокубков с 2024 годаСпорт-Экспресс10 мая в 10:08Показать ещёОценить122