Адесанья победил Ромеро на UFC 248

Главный бой турнира UFC 248, что прошел утром 8 марта в пригороде Лас-Вегаса (США), свел в октагоне чемпиона среднего веса Исраэля Адесанью и опытнейшего претендента Йоэля Ромеро.