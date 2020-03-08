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Адесанья победил Ромеро на UFC 248
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Главный бой турнира UFC 248, что прошел утром 8 марта в пригороде Лас-Вегаса (США), свел в октагоне чемпиона среднего веса Исраэля Адесанью и опытнейшего претендента Йоэля Ромеро.В источнике
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«Его предки из Африки были великими бегунами». Чемпионский бой UFC между Ромеро и Адесаньей освистали в Вегасе

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