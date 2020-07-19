«Истанбул Башакшекир» впервые стал чемпионом Турции

«Истанбул Башакшекир» впервые в истории выиграл чемпионат Турции. Команда из Стамбула завоевала титул за тур до конца сезона, обыграв "Кайсериспор" — 1:0.