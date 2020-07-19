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«Истанбул Башакшекир» впервые стал чемпионом Турции
ua.Tribuna.com
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«Истанбул Башакшекир» впервые в истории выиграл чемпионат Турции. Команда из Стамбула завоевала титул за тур до конца сезона, обыграв "Кайсериспор" — 1:0.В источнике
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«Истанбул Башакшехир» впервые в своей истории стал чемпионом Турции

РИА Новости 16:44
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«Башакшехир» впервые в истории стал чемпионом Турции по футболу

Metaratings 16:33
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«Истанбул Башакшекир» впервые стал чемпионом Турции

Sportbox.RU 16:32
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