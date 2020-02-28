НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЛига Европы. «Рома» прошла «Гент», «Вулверхэмптон» убрал «Эспаньол»Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФАЛАСК — АЗ: прогноз Константина Генича на встречу Лиги ЕвропыЛига Европы. «Бенфика» — «Шахтер». Прямая трансляцияЛига Европы. Камбэк «Истанбула» помог турецкой команде обыграть «Спортинг» и прорваться в 1/8 финалаГлавноеIBU вернул сборной Норвегии бронзу смешанной эстафеты на ЧЕЛига Европы. «Рома» прошла «Гент», «Вулверхэмптон» убрал «Эспаньол»Форвард «Рейнджерс» Панарин повторил личный бомбардирский рекорд в НХЛЧР по футболу стартует после зимней паузы с московского дербиСтали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛСвободная Пресса«Истанбул» выбил «Спортинг» из Лиги ЕвропыГазета.Ru7Газета.RuSoccernews.ruLiveSport.ruRT на русскомFootballHDBookmaker-ratings.ruВестник КавказаВ ответном матче 1/16 финала Лиги Европы турецкий «Истанбул» в родных стенах переиграл португальский «Спортинг». В основное время встречи турки победили со счётом 3:1, зеркально повторив результат первого матча в Лиссабоне.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Дубль Вишчи помог «Истанбулу» одолеть в дополнительное время «Спортинг» в Лиге ЕвропыСоветский спорт вчера в 15:44 «Истанбул Башакшехир» разгромил «Спортинг» и вышел в 1/8 финала Лиги ЕвропыЧемпионат вчера в 15:31«Истанбул» в конце овертайма вырвал победу у «Спортинга» и вышел в 1/8 финала Лиги ЕвропыSport24.ru вчера в 15:27 рекламаЕщё по темеЛига Европы. «Рома» прошла «Гент», «Вулверхэмптон» убрал «Эспаньол»Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФАЛАСК — АЗ: прогноз Константина Генича на встречу Лиги ЕвропыЛига Европы. «Бенфика» — «Шахтер». Прямая трансляцияЛига Европы. Камбэк «Истанбула» помог турецкой команде обыграть «Спортинг» и прорваться в 1/8 финалаГлавноеIBU вернул сборной Норвегии бронзу смешанной эстафеты на ЧЕЛига Европы. «Рома» прошла «Гент», «Вулверхэмптон» убрал «Эспаньол»Форвард «Рейнджерс» Панарин повторил личный бомбардирский рекорд в НХЛЧР по футболу стартует после зимней паузы с московского дербиСтали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛНовости