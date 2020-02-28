«Истанбул» выбил «Спортинг» из Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы турецкий «Истанбул» в родных стенах переиграл португальский «Спортинг». В основное время встречи турки победили со счётом 3:1, зеркально повторив результат первого матча в Лиссабоне.