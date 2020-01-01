НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
RT на русскомRT на русском
Источник: ЦСКА и «Локомотив» интересуются футболистом «Тулузы»
Metaratings
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • FootballHD
  • Футбол России
  • Матч ТВ
  • Soccer.ru
  • RT на русском
  • Евро-футбол.ру
Уругвайский защитник Агустин Рохель попал в сферу интересов московских ЦСКА и «Локомотива». Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.В источнике
Подробнее о событии
alt

ЦСКА и «Локомотив» проявляют интерес к защитнику «Тулузы» Рохелю

Советский спорт 11:57 
alt

ЦСКА и «Локо» интересуются защитником «Тулузы» Рохелем. Он играл за «Крылья»

Sports.ru 11:53
alt

Агент прокомментировал интерес ЦСКА и «Локомотива» к Рохелю

Чемпионат 12:18
Главное
Новости