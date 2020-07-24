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Источник: ЦСКА интересуется футболистом «Ривер Плейт»
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Московский ЦСКА проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику аргентинского «Ривер Плейт» Хорхе Карраскалю.В источнике
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ЦСКА готов предложить 7 млн евро за полузащитника «Ривер Плейта»

Sport.ru 13:29
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ЦСКА хочет купить атакующего футболиста «Ривер Плейта» и готов предложить 7 млн евро

Sport24.ru 12:51 
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СМИ: ЦСКА интересен колумбиец из «Ривер Плейт», полтора года игравший за «Карпаты»

Матч ТВ 12:37
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