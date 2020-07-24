НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеИсмаилов предвидит, что победит Емельяненко нокаутомРФС утвердил календарь РПЛ на новый сезон«Зенит» согласовал с «Ливерпулем» трансфер Ловрена«Спартак» может приобрести защитника «Црвены Звезды» ДегенекаДзюба рассказал о бомбардирской гонке с партнером по «Зениту» АзмуномRT на русскомИсточник: ЦСКА интересуется футболистом «Ривер Плейт»ODDS.ru8ODDS.ruСпорт-ЭкспрессRT на русскомSoccer.ruSports.ruMetaratingsГазета.RuОбщественная служба новостейМосковский ЦСКА проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику аргентинского «Ривер Плейт» Хорхе Карраскалю.В источнике КомментироватьПодробнее о событии ЦСКА готов предложить 7 млн евро за полузащитника «Ривер Плейта»Sport.ru 13:29ЦСКА хочет купить атакующего футболиста «Ривер Плейта» и готов предложить 7 млн евроSport24.ru 12:51 СМИ: ЦСКА интересен колумбиец из «Ривер Плейт», полтора года игравший за «Карпаты»Матч ТВ 12:37рекламаГлавноеИсмаилов предвидит, что победит Емельяненко нокаутомРФС утвердил календарь РПЛ на новый сезон«Зенит» согласовал с «Ливерпулем» трансфер Ловрена«Спартак» может приобрести защитника «Црвены Звезды» ДегенекаДзюба рассказал о бомбардирской гонке с партнером по «Зениту» АзмуномНовости