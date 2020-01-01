НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
RT на русскомRT на русском
Источник: ЦСКА интересуется футболистом «Ривер Плейт»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • RT на русском
  • Sports.ru
  • Soccer.ru
  • Metaratings
  • ua.Tribuna.com
Контракт Хорхе с «Ривер Плейт» действует до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что «Спартак» и ЦСКА интересуются футболистом «Нима».В источнике
Подробнее о событии
alt

ЦСКА интересуется полузащитником «Ривер Плейт» Карраскалем

Metaratings 12:30
alt

Источник: ЦСКА хочет приобрести полузащитника «Ривер Плейта»

Спорт-Экспресс 12:23
alt

ЦСКА интересуется полузащитником «Ривер Плейта»

Soccer.ru 12:20
реклама
Главное
Новости