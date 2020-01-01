Сезон 2019/20 футболист отыграл за клуб "Виллем II", который занял 5 место по итогам прерванного после 26 туров чемпионата. Майк Трезор Ндайишимие провел в этом турнире 20 матчей, в которых забил 5 голов и выполнил 3 результативные передачи.