Футбольный ЦСКА хочет увести бельгийца из голландского «Виллема II»
Игрок футбольной молодежной сборной Бельгии и голландского клуба "Виллем II" Майк-Трезор Ндайишимийе может продолжить карьеру в составе московского ЦСКА. Штаб армейской команды интересуется 21-летним темнокожим полузащитником.В источнике
С чего всё начиналось
Сезон 2019/20 футболист отыграл за клуб "Виллем II", который занял 5 место по итогам прерванного после 26 туров чемпионата. Майк Трезор Ндайишимие провел в этом турнире 20 матчей, в которых забил 5 голов и выполнил 3 результативные передачи.