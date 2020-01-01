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ЦСКА стал фаворитом в борьбе за нападающего «Бешикташа» Ларина
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Нападающий «Бешикташа» Кайл Ларин с высокой долей вероятности продолжит карьеру в ЦСКА.В источнике
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ЦСКА лидирует в борьбе за форварда «Бешикташа» Ларина

ProstoProSport 02:58 
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ЦСКА стал фаворитом в борьбе за нападающего «Бешикташа» Ларина

Metaratings 02:32
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Источник: ЦСКА лидирует в борьбе за нападающего «Бешикташа» Ларина

Sport.ru 02:14
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