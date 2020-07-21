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Источник: «Локомотив» намерен подписать Жиркова
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"Локомотив" хочет усилиться футболистом петербургского "Зенита" Юрием Жирковым, Об этом сообщает Sport24. По информации источника, московский клуб намеревается усилить левый фланг и хочет подписать контракт с футболистом по окончании сезона. 20 августа Жиркову исполнится 37 лет.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Локомотив» заинтересован в приглашении Жиркова

Как стало известно Sport24, московский «Локомотив» по окончании сезона намерен подписать контракт с Юрием Жирковым, чье соглашение с «Зенитом» истекает нынешним летом. Железнодорожники, обеспечившие себе прямое попадание в Лигу чемпионов, таким образом хотят усилить левый фланг.
Sport24.ru 07:18 
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«Локомотив» хочет подписать Жиркова. Летом он станет свободным агентом

Sports.ru 09:07
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Sport24: «Локомотив» хочет пригласить Жиркова

Матч ТВ 07:47
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«Локомотив» хочет подписать Жиркова

Soccer.ru 07:41
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