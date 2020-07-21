Источник: «Локомотив» намерен подписать Жиркова
"Локомотив" хочет усилиться футболистом петербургского "Зенита" Юрием Жирковым, Об этом сообщает Sport24. По информации источника, московский клуб намеревается усилить левый фланг и хочет подписать контракт с футболистом по окончании сезона. 20 августа Жиркову исполнится 37 лет.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, московский «Локомотив» по окончании сезона намерен подписать контракт с Юрием Жирковым, чье соглашение с «Зенитом» истекает нынешним летом. Железнодорожники, обеспечившие себе прямое попадание в Лигу чемпионов, таким образом хотят усилить левый фланг.