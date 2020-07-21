Источник: «Локомотив» намерен подписать Жиркова

"Локомотив" хочет усилиться футболистом петербургского "Зенита" Юрием Жирковым, Об этом сообщает Sport24. По информации источника, московский клуб намеревается усилить левый фланг и хочет подписать контракт с футболистом по окончании сезона. 20 августа Жиркову исполнится 37 лет.