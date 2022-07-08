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Источник: «Локомотив» отказался продавать Баринова в «Динамо»

Московский «Локомотив» отказался продавать полузащитника Дмитрия Баринова в столичное «Динамо».
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Как сообщает источник, "железнодорожники" рассчитывают на россиянина в новом сезоне.
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В прошедшем сезоне Баринов принял участие в 30 матчах за железнодорожников во всех турнирах и отдал две результативные передачи.
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Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Баринова в 11 млн евро.
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«Локомотив» отказался продавать Баринова в «Динамо»
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