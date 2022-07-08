RT на русскомИсточник: «Локомотив» отказался продавать Баринова в «Динамо»Московский «Локомотив» отказался продавать полузащитника Дмитрия Баринова в столичное «Динамо».RT на русскомКак сообщает источник, "железнодорожники" рассчитывают на россиянина в новом сезоне.Футбол РоссииВ прошедшем сезоне Баринов принял участие в 30 матчах за железнодорожников во всех турнирах и отдал две результативные передачи.Спорт-ЭкспрессПортал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Баринова в 11 млн евро.Футбол РоссииЧитать далееСвернутьSoccer.ruSmotrim.ruСпорт день за днемSport24.ruBookmaker-ratings.ruRT на русскомЕвро-футбол.руФутбол РоссииИноПроСпортBetassistLiveResult.RuБомбардир.руПодробнее о событии«Локомотив» отказался продавать Баринова в «Динамо»Спорт-Экспресс01:13«Локомотив» принял решение по БариновуЕвро-футбол.ру01:30Источник: «Локомотив» отказался продавать Баринова в «Динамо»Футбол Россиивчера в 16:59«Локомотив» отказался продавать Баринова в «Динамо»Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:41«Локомотив» не продал «Динамо» Баринова (Иван Карпов)Бомбардир.рувчера в 16:29«Локомотив» отказался продавать Баринова в «Динамо»Спорт день за днемвчера в 16:14Источник: «Локомотив» отказался продавать Баринова в «Динамо»LiveResult.Ruвчера в 16:06Показать ещёОценить2