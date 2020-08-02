Источник: Юран хотел пятикратного повышения зарплаты в «Химках»

Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран просил увеличить ему зарплату в пять раз, сообщает журналист Сергей Еговоров в Telegram-канале. По информации источника, после выхода в финал Олимп - Кубка России месячный оклад специалиста составлял 500 тысяч рублей в месяц.