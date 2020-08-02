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Источник: Юран хотел пятикратного повышения зарплаты в «Химках»
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Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран просил увеличить ему зарплату в пять раз, сообщает журналист Сергей Еговоров в Telegram-канале. По информации источника, после выхода в финал Олимп - Кубка России месячный оклад специалиста составлял 500 тысяч рублей в месяц.В источнике
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С чего всё начиналось
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Сергей Юран: «Готовим иск к „Химкам“ в европейский суд. Гунько пришел на живое место»

Сергей Юран, уволенный с поста главного тренера «Химок», прокомментировал информацию о том, что клуб решил с ним расстаться, так как он запросил увеличение зарплаты.
Спорт-Экспресс 08:05
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Источник: Юран хотел пятикратного повышения зарплаты в «Химках»

Газета.Ru 08:58
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Юран: «Да, просил увеличения зарплаты, а что такого?»

Евро-футбол.ру 08:40
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Егоров: «Юран просил у „Химок“ увеличить зарплату с 500 тысяч рублей в месяц до 2,5 миллиона»

Бомбардир.ру 07:49
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