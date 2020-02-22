Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов

Итальянская полиция накануне эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону провела обыски в номерах российских спортсменов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича. В субботу на первенстве мира в Италии должны пройти две эстафетные гонки - у женщин и мужчин.