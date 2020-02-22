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Российская газетаРоссийская газета
Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов
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Итальянская полиция накануне эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону провела обыски в номерах российских спортсменов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича. В субботу на первенстве мира в Италии должны пройти две эстафетные гонки - у женщин и мужчин.В источнике
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Александр Логинов
Российский биатлонист
Мы спали в одном номере с Евгением Гараничевым. Проснулись из-за того, что полиция вломилась в дверь. Сразу забрали оружие. Видимо, как у особо опасных преступников. Просили сидеть на месте. В одних трусах смотрели, как проверяли вещи. Интересовали только мои.
С чего всё начиналось
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в Instagram о том, что полиция наведалась в отель российской команды в шесть утра по местному времени.
Российская газета 02:13
Подробнее о событии
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Алексей Нуждов: В номерах Гараничева, Логинова и Касперовича проводятся обыски

Советский спорт 01:39 
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Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов

РИА Новости 01:31
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Александр Логинов в эфире «Матч ТВ»: «Обыски — запрос от IBU. Просили сидеть на месте в одних трусах»

Sportbox.RU 02:18
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