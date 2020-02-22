Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов
Итальянская полиция накануне эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону провела обыски в номерах российских спортсменов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича. В субботу на первенстве мира в Италии должны пройти две эстафетные гонки - у женщин и мужчин.В источнике Мы спали в одном номере с Евгением Гараничевым. Проснулись из-за того, что полиция вломилась в дверь. Сразу забрали оружие. Видимо, как у особо опасных преступников. Просили сидеть на месте. В одних трусах смотрели, как проверяли вещи. Интересовали только мои.
С чего всё начиналось
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в Instagram о том, что полиция наведалась в отель российской команды в шесть утра по местному времени.