Опубликовано видео обыска машины биатлониста Логинова
Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал в Telegram видео обыска машины российского биатлониста Александра Логинова в Антхольце, где проходит чемпионат мира. На кадрах можно заметить, как полиция приступает к обыску автомобиля.В источнике Мы спали в одном номере с Евгением Гараничевым. Проснулись из-за того, что полиция вломилась в дверь. Сразу забрали оружие. Видимо, как у особо опасных преступников. Просили сидеть на месте. В одних трусах смотрели, как проверяли вещи. Интересовали только мои.