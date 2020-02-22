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Опубликовано видео обыска машины биатлониста Логинова
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Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал в Telegram видео обыска машины российского биатлониста Александра Логинова в Антхольце, где проходит чемпионат мира. На кадрах можно заметить, как полиция приступает к обыску автомобиля.В источнике
1,5K
Александр Логинов
Российский биатлонист
Мы спали в одном номере с Евгением Гараничевым. Проснулись из-за того, что полиция вломилась в дверь. Сразу забрали оружие. Видимо, как у особо опасных преступников. Просили сидеть на месте. В одних трусах смотрели, как проверяли вещи. Интересовали только мои.
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Опубликовано видео обыска машины биатлониста Логинова

РИА Новости 07:15
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Появилось видео обыска машины Логинова на ЧМ в Антхольце

Sportbox.RU 05:12
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Появилось видео обыска машины Логинова на ЧМ в Антхольце

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