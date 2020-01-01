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Бомбардир.руБомбардир.ру
Министр спорта Италии: «Надеемся возобновить тренировки 4 мая»
Football-fun.ru
  • Football-fun.ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
Надеемся, что 4 мая все команды вернутся к тренировкам.В источнике
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Итальянские клубы могут вернуться к тренировкам 4 мая

Sport.ru 19:44
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Министр спорта Италии: надеемся, что утвердим возобновление тренировок с 4 мая

Чемпионат 18:28
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В Италии по-прежнему рассчитывают возобновить тренировки с 4 мая

Soccer.ru 16:58 
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