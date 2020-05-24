НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sport24.ruSport24.ru
«Наполи» планирует выручить €200 млн с продажи четырех игроков
FootballHD
  • FootballHD
  • RT на русском
  • Sports.ru
  • Вести.Ru
  • Матч ТВ
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
  • Football-fun.ru
  • Inc-news.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • ИА Красная Весна
  • Евро-футбол.ру
Руководство «Наполи» намерено заработать 200 миллионов евро, продав четырех игроков в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Italia.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Наполи» хочет продать игроков на 200 миллионов евро

Спорт-Экспресс 01:46
alt

«Наполи» намерен выручить € 200 млн с продаж четырёх игроков

Чемпионат вчера в 21:02
alt

«Наполи» хочет выручить за Кулибали, Милика, Гуляма и Аллана 200 млн евро. Клуб намерен начать перестройку (Sky Sport Italia)

Sports.ru вчера в 17:27
реклама
Главное
Новости