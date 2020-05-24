НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеНурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от МакгрегораВ «Локо» ждут Николича на следующей неделеАртемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе ЗнарокКасперович объяснил переход в сборную Болгарии по биатлонуФутболист «Борнмута» заразился коронавирусомSport24.ru«Наполи» планирует выручить €200 млн с продажи четырех игроковFootballHD12FootballHDRT на русскомSports.ruВести.RuМатч ТВSoccernews.ruГазета.RuFootball-fun.ruInc-news.ruBookmaker-ratings.ruИА Красная ВеснаЕвро-футбол.руРуководство «Наполи» намерено заработать 200 миллионов евро, продав четырех игроков в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Italia.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Наполи» хочет продать игроков на 200 миллионов евроСпорт-Экспресс 01:46«Наполи» намерен выручить € 200 млн с продаж четырёх игроковЧемпионат вчера в 21:02«Наполи» хочет выручить за Кулибали, Милика, Гуляма и Аллана 200 млн евро. Клуб намерен начать перестройку (Sky Sport Italia)Sports.ru вчера в 17:27рекламаГлавноеНурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от МакгрегораВ «Локо» ждут Николича на следующей неделеАртемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе ЗнарокКасперович объяснил переход в сборную Болгарии по биатлонуФутболист «Борнмута» заразился коронавирусомНовости