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«Спартак» стал лидером РПЛ впервые за последние 1197 дней
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Московский "Спартак" впервые за последние 1197 дней стал лидером Российской Премьер-Лиги.В источнике
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«Спартак» лидирует в РПЛ перед перерывом на матчи сборных

Бомбардир.ру 16:38
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Итоги 6-го тура РПЛ: «Спартак» уходит на перерыв лидером

РИА Новости 16:15
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«Спартак» стал лидером РПЛ впервые за последние 1197 дней

Soccernews.ru 16:07
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