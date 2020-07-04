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Обляков: победа в дерби подарила нам положительные эмоции
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Sputnik Грузия
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился эмоциями перед игрой с "Ахматом" в рамках 26-го тура РПЛ.В источнике
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Генич дал прогноз на матч «Ахмат» - ЦСКА

Евро-футбол.ру 04:13
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Иван Обляков: «„Ахмат“ набрал хороший ход, но победа в дерби дала ЦСКА положительные эмоции»

Спорт-Экспресс 03:40
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Обляков: победа в дерби подарила нам положительные эмоции

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