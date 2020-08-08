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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Иван Обляков: «ЦСКА сделает все для хорошего старта в чемпионате»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Газета.Ru
  • Inc-news.ru
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от матча 1-го тура Тинькофф РПЛ-2020/21 против «Химок».В источнике
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Игрок ЦСКА Обляков поделился ожиданиями от старта нового сезона

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