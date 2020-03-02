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«Спартак» – ЦСКА. Матч Кубка России рассудит Иванов
Матч ТВ
  • Телеканал Санкт-Петербург0:44
Встреча пройдет на домашней арене красно-белых.В источнике
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Назначен арбитр на манкунианское дерби

Sport24.ru 11:30 
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РФС определился с арбитром матча 1/4 финала Кубка России «Спартак» – ЦСКА

Metaratings 06:30
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«Ахмат» — «Зенит»: встречу четвертьфинала Олимп-Кубка России обслужит бригада Николая Волошина

ФК Зенит 06:28
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