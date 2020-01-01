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Иванов рассудит «Спартак» и «Сочи», Матюнин — ЦСКА и «Рубин»
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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 28-го тура Российской Премьер-Лиги.В источнике
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Иванов назначен главным арбитром матча «Сочи» — «Спартак»

Metaratings 16:02
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Безбородов установит рекорд по количеству матчей в РПЛ, Вилков рассудит «Ахмат» и «Зенит»

Матч ТВ 16:00
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Иванов назначен на матч «Сочи» - «Спартак», Матюнин рассудит «Рубин» и ЦСКА

Футбол России 15:57
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