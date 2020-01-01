Иванович покинул «Зенит» и улетел в Сербию из-за несчастья в семье

У защитника "Зенита" Бранислава Ивановича произошло несчастье в семье. Об этом сообщили комментаторы встречи "Зенит" - "Сочи". Футболист уехал на родину в Сербию. В источнике