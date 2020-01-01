НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Футбол РоссииФутбол России
Иванович покинул «Зенит» и улетел в Сербию из-за несчастья в семье
Soccer.ru
  • Soccer.ru
  • RT на русском
  • Cryptos.tv
  • Спорт-Экспресс
  • Metaratings
  • Футбол России
  • Нева Спорт
У защитника "Зенита" Бранислава Ивановича произошло несчастье в семье. Об этом сообщили комментаторы встречи "Зенит" - "Сочи". Футболист уехал на родину в Сербию.В источнике
Подробнее о событии
alt

У Ивановича случилось несчастье в семье. Он покинул «Зенит» и улетел в Сербию

Sport.ru 13:14
alt

Иванович отправился в Сербию из-за несчастья в семье

Sports.ru 12:42
alt

Иванович покинул расположение «Зенита» из-за несчастья в семье

Metaratings 12:03
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости