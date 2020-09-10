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Газета.RuГазета.Ru
Игрок «Сочи» Попов выбыл на длительный срок
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Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко заявил, что полузащитник команды Ивелин Попов выбыл на длительный срок из-за надрыва передней крестообразной связки колена.В источнике
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Стал известен диагноз Ивелина Попова

Sport.ru 05:30
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Гендиректор «Сочи»: «Попов после операции может пропустить 6 месяцев или меньше, все зависит от реабилитации»

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Генеральный директор «Сочи» подтвердил, что Попов выбыл на длительный срок

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