Чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавируса

По словам Конте, отмена всех регулярных спортивных чемпионатов и отдельных турниров на территории Италии является той жертвой, которую необходимо принести итальянцам, чтобы остановить распространение COVID-19.