Избившего судью Романа Широкова отстранили от работы на «Матч ТВ»
«Матч ТВ» отстранил экс-футболиста сборной России Романа Широкова от всех эфиров, сообщает Sport24. Причиной послужил инцидент с его участием во время матча любительских команд.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, «Матч ТВ» отстранил экс-футболиста «Зенита» и сборной России Романа Широкова от всех эфиров из-за инцидента с его участием во время матча любительских команд.
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