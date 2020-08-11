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Избившего судью Романа Широкова отстранили от работы на «Матч ТВ»
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«Матч ТВ» отстранил экс-футболиста сборной России Романа Широкова от всех эфиров, сообщает Sport24. Причиной послужил инцидент с его участием во время матча любительских команд.В источнике
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С чего всё начиналось
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Широкова отстранили от эфиров на ТВ из-за нападения на судью в любительской игре

Как стало известно Sport24, «Матч ТВ» отстранил экс-футболиста «Зенита» и сборной России Романа Широкова от всех эфиров из-за инцидента с его участием во время матча любительских команд.
Sport24.ru вчера в 02:20 
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Кечинов – о наказании для Широкова: Достаточно отстранения с «Матч ТВ»

Советский спорт 07:52
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Широкова отстранили от эфиров на «Матч ТВ» после избиения судьи

RT на русском вчера в 11:33
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