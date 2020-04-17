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Газета.RuГазета.Ru
Известный агент раскритиковал стиль Тедеско в «Спартаке»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
Известный агент Тимур Гурцкая раскритиковал стиль немецкого специалиста Доменико Тедеско, который он исповедует в московском "Спартаке".В источнике
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Известный агент раскритиковал стиль Тедеско в «Спартаке»

Газета.Ru вчера в 23:52
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Тимур Гурцкая — о Тедеско: «Так „Спартак“ играть не должен»

Матч ТВ вчера в 20:10
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Тимур Гурцкая — о Тедеско: «Так „Спартак“ играть не должен»

Sportbox.RU вчера в 20:10
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