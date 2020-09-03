КХЛ подтвердила, что матч минского «Динамо» с «Йокеритом» отменен

Континентальная хоккейная лига подтвердила отмену матча регулярного чемпионата между минским "Динамо" и финским "Йокеритом", который должен был состояться в четверг, 3 сентября. Финны не вылетели на игру, но Лига пока не говорит о возможных санкциях в отношении "джокеров".