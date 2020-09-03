КХЛ. Финский «Йокерит» не вылетел в Минск на игру с «Динамо»
Со скандала начинается очередной турнир Континентальной хоккейной лиги. Финский клуб "Йокерит" не сыграет гостевой матч против минского "Динамо", назначенный на четверг, 3 сентября. "Джокеры" не вылетели из Финляндии, рейс авиакомпании Finnair в столицу Белоруссии отменен.В источнике
С чего всё начиналось
Утром 3 сентября финское издание Iltalehti сообщило о том, что представители команды из Хельсинки в назначенное время не прибыли в аэропорт, из которого команда должна была вылетать в Минск.