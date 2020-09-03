КХЛ. Финский «Йокерит» не вылетел в Минск на игру с «Динамо»

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Со скандала начинается очередной турнир Континентальной хоккейной лиги. Финский клуб "Йокерит" не сыграет гостевой матч против минского "Динамо", назначенный на четверг, 3 сентября. "Джокеры" не вылетели из Финляндии, рейс авиакомпании Finnair в столицу Белоруссии отменен. В источнике