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КХЛ. Финский «Йокерит» не вылетел в Минск на игру с «Динамо»
Blizko.by
  • Моя Москва.онлайн0:49
  • Piter.tv0:31
  • Телеканал Санкт-Петербург0:37
Со скандала начинается очередной турнир Континентальной хоккейной лиги. Финский клуб "Йокерит" не сыграет гостевой матч против минского "Динамо", назначенный на четверг, 3 сентября. "Джокеры" не вылетели из Финляндии, рейс авиакомпании Finnair в столицу Белоруссии отменен.В источнике
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С чего всё начиналось
Утром 3 сентября финское издание Iltalehti сообщило о том, что представители команды из Хельсинки в назначенное время не прибыли в аэропорт, из которого команда должна была вылетать в Минск.
РБК спорт 11:03
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Финские «шуты» не прилетели на матч КХЛ в Минск

Sputnik Латвия 11:04
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«Йокериту» засчитано техническое поражение

КХЛ 10:10
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Владислав Третьяк – об отказе «Йокерита» ехать в Минск: «Я всегда считал, что спорт вне политики»

Матч ТВ 09:25
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