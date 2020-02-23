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Йохауг выиграла гонку преследования на «Ски туре»
Sports.ru
  • Eurosport.ru1:01
Норвежка Тереза Йохауг выиграла гонку преследования на этапе «Ски тура» в Тронхейме.В источнике
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Лыжи. «Ски Тур». Йохауг выиграла классическое преследование на 15 км и одержала победу в общем зачете многодневки, Венг – 2-я, Жамбалова – 22-я

Sports.ru 06:13
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Терезе Йохауг - победительница Ски Тура 2020

Лыжный спорт 06:14
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Йохауг оторвалась от Венг на 657 очков в общем зачёте Кубка мира по итогам «Ски Тура»

Чемпионат 06:56
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