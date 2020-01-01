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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Йович пропустит три месяца. Он получил травму дома
Матч ТВ
  • Матч ТВ
Нападающий «Реала» Лука Йович пропустит порядка трех месяцев, сообщается в Twitter радио Onda Cero. Он заработал перелом стопы во время домашней тренировки.В источнике
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Йович пропустит три месяца. Он получил травму дома

Спорт-Экспресс 17:25
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Лука Йович пропустит около трёх месяцев из-за травмы

Чемпионат 15:15
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Йович хочет получить еще один шанс в «Реале». Он считает, что слишком мало играл

Sports.ru 15:51
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