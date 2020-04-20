НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеРПЛ планирует возобновить чемпионат с середины июня по середину июляПанарин рассказал о границах благотворительностиКаррера назвал самый памятный матч в «Спартаке»«Трактор» продлил контракт с Вячеславом Основиным«Наполи» предложит Азмуну пятилетний контрактЧемпионатЙозеф Блаттер: ФИФА следует отказаться от идеи о 48 командах на ЧМГазета.Ru1Газета.RuБывший президент ФИФА Йозеф Блаттер поделился мнением о том, как пандемия коронавируса повлияет на развитие футбола в мире.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Экс-президент ФИФА Блаттер призвал не расширять ЧМГазета.Ru вчера в 23:53Блаттер о ЧМ-2018: если у вас есть благословение Путина, всё должно быть хорошоЧемпионат вчера в 23:22рекламаГлавноеРПЛ планирует возобновить чемпионат с середины июня по середину июляПанарин рассказал о границах благотворительностиКаррера назвал самый памятный матч в «Спартаке»«Трактор» продлил контракт с Вячеславом Основиным«Наполи» предложит Азмуну пятилетний контрактНовости