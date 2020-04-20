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Йозеф Блаттер: ФИФА следует отказаться от идеи о 48 командах на ЧМ
Газета.Ru
  • Газета.Ru
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер поделился мнением о том, как пандемия коронавируса повлияет на развитие футбола в мире.В источнике
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Экс-президент ФИФА Блаттер призвал не расширять ЧМ

Газета.Ru вчера в 23:53
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Блаттер о ЧМ-2018: если у вас есть благословение Путина, всё должно быть хорошо

Чемпионат вчера в 23:22
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