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Йозеф Блаттер: США или Япония могут принять ЧМ-2022 вместо Катара
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Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер назвал страны, которые могут принять чемпионат мира по футболу в 2022 году вместо Катара.В источнике
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Йозеф Блаттер: США или Япония могут принять ЧМ-2022 вместо Катара

Чемпионат 19:02
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Блаттер предложил отказаться от проведения чемпионата мира в Катаре из-за коррупционных скандалов

Sport24.ru 18:59 
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Блаттер рассказал, кто может стать хозяином ЧМ-2022, если турнир заберут у Катара

Soccernews.ru 18:23
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