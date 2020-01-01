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Северная Македония – Армения – 2:1. Три пенальти. Видео голов и обзор матча
Колёса.ru
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  • sportrecs.com
5 сентября в матче 1-го тура Лиги наций Северная Македония дома обыграла Армению.В источнике
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