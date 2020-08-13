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Российская газетаРоссийская газета
КДК РФС дисквалифицировал Леонида Слуцкого за оскорбление судьи
Sports.ru
  • Коммерсантъ2:45
  • Телеканал Санкт-Петербург2:59
В матче первого тура "Рубин" - "Локомотив" арбитр встречи Сергей Иванов удалил Слуцкого в перерыве матча. Перед этим тренер обратился к арбитру с просьбой объяснить ему, почему в первом тайме он не назначил пенальти в ворота москвичей после нарушения на Иване Игнатьеве.В источнике
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С чего всё начиналось
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о его дисквалификации на два матча, передает сайт клуба из Татарстана.
Газета.Ru 14:59
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