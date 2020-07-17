КДК РФС может наказать Дзюбу и Азмуна за непристойные действия
Член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили считает, что нападающие «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун должны быть наказаны за непристойные действия в раздевалке сине-бело-голубых.В источнике
С чего всё начиналось
Член комитета по этике РФС прокомментировал «Советскому спорту» утвержденные на сегодняшнем заседании санкции в отношении гендиректоров «Зенита» и «Локомотива» Александра Медведева и Василия Кикнадзе, а также главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.