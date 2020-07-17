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КДК РФС может наказать Дзюбу и Азмуна за непристойные действия
ФАН
  • Комсомольская правда0:32
  • Piter.tv0:33
Член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили считает, что нападающие «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун должны быть наказаны за непристойные действия в раздевалке сине-бело-голубых.В источнике
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С чего всё начиналось
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Анзор Кавазашвили: Предложил не допускать Дзюбу и Азмуна до матча против «Спартака». Решение за КДК

Член комитета по этике РФС прокомментировал «Советскому спорту» утвержденные на сегодняшнем заседании санкции в отношении гендиректоров «Зенита» и «Локомотива» Александра Медведева и Василия Кикнадзе, а также главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
Советский спорт 09:17
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КДК РФС может наказать Дзюбу и Азмуна за непристойные действия

Спорт день за днем 14:41
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Дзюбу и Азмуна предложили наказать за скандальное видео из раздевалки

Известия 13:46
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Кавазашвили предложил отстранить Дзюбу и Азмуна от матча со «Спартаком»

Вести.Ru 12:35
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